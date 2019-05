Loi linguistique: CAQ = PLQ

Plus le français s’émousse ou s’abâtardit en franglais, plus le bilinguisme s’immisce dans notre quotidien à coups de « week », de « fest », de « bonjour/hi » et de raisons sociales qui nous ramènent aux années 1960, plus ça aide le Parti libéral et Québec solidaire. On peut comprendre ces dernières formations de laisser cyniquement les choses se détériorer.