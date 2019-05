Pornographie juvénile: un homme dénoncé par Google

Pris sur le fait par Google, un homme de 80 ans a reconnu avoir téléchargé 250 fichiers de pornographies juvéniles sur une tablette.

«Je suis le seul coupable». Cette phrase lancée par Jean-Marc Rioux au juge Steve Magnan au moment de plaider coupable n’était peut-être pas anodine. En effet, à la suite de la perquisition sur la 4e Avenue le 12 mars dernier, ce n’est pas seulement Jean-Marc Rioux qui avait été arrêté, mais également son fils, Dany Rioux. Les deux ont fait face à des accusations de possession de pornographie juvénile.

Jeudi, ce n’est toutefois que l’homme de 80 ans qui a plaidé coupable d’avoir eu en sa possession quelque 250 fichiers d’enfants exposant leurs parties génitales.

Alerté par Google

Autre élément particulier dans ce dossier, c’est la multinationale Google qui est à l’origine de la dénonciation des hommes de 80 et 50 ans. En août 2018, Google avait alerté la National Center for Missing ans Exploited Children, un organisme privé sans but lucratif qui, comme son nom l’indique, vise la protection des enfants.

À ce moment, l’organisme a été informé qu’un utilisateur avait téléversé à trois reprises des fichiers comprenant de la pornographie juvénile. L’enquête a ensuite permis d’établir que l’utilisateur était au Canada, puis au Québec et plus précisément à Québec.

Vidéotron a ensuite donné l’information précise de l’abonnée à la police de Québec qui a procédé à la perquisition. Puisque Jean-Marc Rioux et Dany Rioux vivaient à la même adresse, les deux hommes ont été accusés de possession de pornographie juvénile.

Antécédents

Contrairement à son fils, Jean-Marc Rioux était détenu depuis son arrestation. Ce dernier a des antécédents pour attentats à la pudeur et actions indécentes contre trois victimes qui se sont produits dans les années 60.

La cause de Dany Rioux reviendra quant à elle dans une semaine.