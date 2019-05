Retour des Nordiques: le brouillage des ondes de TVA Sports n’a pas nui, dit Pierre Karl Péladeau

QUÉBEC | Le retrait du signal de TVA Sports aux abonnés de Bell n’a pas nui aux chances de Québecor d’obtenir une franchise de la Ligue nationale de hockey à Québec, juge Pierre Karl Péladeau.

«Le commissaire de la Ligue [Gary Bettman] était très au courant de la situation et c’est comme ça que ça se passe aux États-Unis: les distributeurs et les diffuseurs, lorsqu’ils ne s’entendent pas, ils ont le droit de le faire», a indiqué le président et chef de la direction de Québecor, en marge d’une conférence de presse au Collège François-de-Laval, à Québec, jeudi.

Québecor déplore notamment que Bell refuse de verser des redevances d’abonnement proportionnelles aux parts de marché des chaînes spécialisées appartenant au Groupe TVA, telles que TVA Sports. Pour exprimer son désaccord, Québecor a coupé temporairement le signal de TVA Sports aux abonnés de Bell pendant environ 48 heures, du 10 au 12 avril.

«[La LNH] est la mieux placée pour savoir qu’on doit rémunérer adéquatement la juste valeur marchande d’un talent, d’une ligue», a ajouté M. Péladeau, convaincu que sa décision n’a pas irrité la haute direction de la Ligne nationale de hockey.

Quant au retour éventuel des Nordiques de Québec, «malheureusement, il n’y a pas de nouvelles», a dit M. Péladeau.

«Nous allons poursuivre nos efforts, nous allons faire en sorte de tenter, toujours et avant tout, de convaincre les dirigeants de la Ligue», a-t-il ajouté.