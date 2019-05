Star Wars Battlefront: l’original de 2004 est maintenant en vente sur Steam et GOG!

Les plus nostalgiques (et autres détracteurs des versions d’Electronic Arts) seront heureux d’apprendre que la version originale de Star Wars Battlefront, datant de 2004, vient de faire son apparition sur les plateformes Steam et GOG.

Le mythique jeu de tir, inspiré des meilleures batailles de l’univers de Star Wars, est donc disponible pour la première fois en vente numérique sur PC, marchant dans les traces de son successeur, qui, lui, peut être acheté en ligne depuis déjà quelques mois.

Bien que les serveurs pour le jeu multijoueur soient hors ligne depuis la fermeture de Gamespy en 2014, un guide est déjà disponible sur Steam afin de permettre l’utilisation d’alternatives third party, a remarqué Eurogamer. Toujours débrouillards, ces internautes!

Notons que Star Wars Battlefont est aussi disponible sur le Xbox Marketplace depuis avril 2018.

Sur ce, on vous souhaite une excellente balade en AT-AT!