Steve Ahern poursuit l’aventure avec le Drakkar

BAIE-COMEAU | Steve Ahern sera de retour à son poste de directeur général du Drakkar de Baie-Comeau pour la saison 2019-2020.

Le conseil d’administration de Hockey Junior Baie-Comeau a exercé l’année d’option au contrat de celui qui entamera bientôt sa 23e campagne au sein de l’équipage nord-côtier.

Ahern en sera à sa 11e saison à titre de DG et pourra compter sur un directeur général adjoint en la personne de Pierre Desjardins, qui poursuit aussi ses fonctions de recruteur-chef.

«Je suis très heureux de continuer mon mandat. Je suis associé à l’équipe depuis le tout début et je suis prêt à poursuivre le travail», a commenté Ahern satisfait de cet accord commun entre les deux parties.

Maintenant que la question de son contrat est réglée, le dirigeant devra se pencher sur un autre dossier important, celui de l’entraîneur-chef Martin Bernard qui, officiellement, est lié au navire jusqu’au 1er juin.

«Martin est à l’extérieur de la ville pour l’instant. Je vais attendre son retour et prendre le temps de le rencontrer et voir les différentes options», a ajouté le directeur général sans aller plus loin.

Depuis l’élimination rapide en première ronde des séries face aux Wildcats de Moncton, plusieurs rumeurs d’échanges circulent dans l’entourage baie-comois et concernent particulièrement les attaquants Shawn Element et Ethan Crossman, qui partiraient respectivement en direction de Bathurst et Chicoutimi.

«Je trouve juste ça déplorable de voir des joueurs échangés avant la période officielle des transactions et je ne commenterai pas tout ce qui se dit à gauche et à droite», a déploré le DG.

En bref

La direction du club a annoncé une autre nomination, celle de Daniel Paradis à titre de coordonnateur au développement des espoirs de l’équipe en tant que recruteur.