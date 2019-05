Tout est Parfa pour Olivier Martineau

Après avoir fait rire 60 000 personnes avec sa première tournée, l’humoriste Olivier Martineau reviendra en 2020 avec un deuxième spectacle solo, Parfa, a appris Le Journal. « Ce sera féerique, mais trash, dit-il. C’est comme si t’allais faire du monster truck à Disneyland ! »

Dans son deuxième one-man-show, qui s’adressera à un public de 16 ans et plus, Olivier Martineau a voulu être encore plus acide et mordant. « Les gens qui n’aiment pas être choqués... il y a de très bons spectacles de musique qu’ils peuvent aller voir (rires) », lance-t-il.

Pourquoi le titre Parfa ? « T’aimes ça ? Parfa. T’aimes pas ça ? Parfa, répond-il. C’est la ligne neutre, le mince fil du funambule. Le “parfait”, c’est la perfection. Le “parfa”, ce n’est pas parfait, mais “ça fait la job”. C’est très québécois et très “mononcle”. J’aime prétendre que je suis un jeune vieux. Sur scène, t’as parfois l’impression que je suis quelqu’un de 80 ans. »

Les écureuils

Avec cette nouvelle tournée, Olivier Martineau franchira le cap de la quarantaine. Ses nouvelles blagues tendent ainsi vers « une certaine maturité », observe-t-il. « Les sujets seront aussi plus personnels. Je vais par exemple parler de ma guerre avec les écureuils, parce que je suis rendu en banlieue [il habite à Blainville]. Ce sera encore une mitraillette à gags. »

L’humoriste ramènera également sa fameuse guitare et de nouvelles chansons grivoises.

Produit par ComediHa!, le spectacle est écrit par Olivier Martineau et Frédéric Simard, avec Christian Viau à la script-édition. Pour la mise en scène, l’humoriste dit à la blague qu’il se fiera... à sa mère ! « Elle me dit souvent : tu parlais trop vite, tu as fait telle affaire ! (rires) Je prends aussi beaucoup de jokes de mon père, qui sont très drôles. Mon père m’aide pour le contenu et ma mère pour le contenant ! »

Olivier Martineau amorcera ses rodages pour Parfa en juillet. Il fera sa rentrée à Québec, le 21 janvier 2020 à la Salle Albert-Rousseau, et à Montréal, les 4 et 5 février 2020 au Monument-National. Pour les détails : olivier-martineau.com.