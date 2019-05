Un nouveau DG chez les Golden Knights

Les Golden Knights de Vegas ont promu jeudi Kelly McCrimmon au poste de directeur général, tandis que son prédécesseur George McPhee continuera d’agir comme président des opérations hockey.

Malgré cette nomination, c’est McPhee qui continuera de prendre les décisions reliées aux opérations hockey tandis que McCrimmon participera aux discussions et sera le représentant lors des rencontres avec les autres directeurs généraux.

Photo AFP

McCrimmon avait été nommé adjoint au DG le 2 août 2016 et a aidé la concession du Nevada qui a participé à la finale de la coupe Stanley en 2018. Ayant assisté McPhee dans ses tâches quotidiennes, il a également été un élément important pendant le repêchage d’expansion tenu en juin 2017.

«Travailler avec les Golden Knights a représenté une expérience gratifiante et je suis très reconnaissant d’obtenir cette opportunité, a-t-il commenté dans un communiqué. J’aimerais remercier [le propriétaire] Bill [Foley], George et toute l’équipe pour leur appui et leur engagement.»

«Kelly a constitué un ajout important à notre groupe de dirigeants. Son caractère, son leadership, sa connaissance du hockey et son évaluation des joueurs, tant chez les professionnels qu’au niveau amateur, ont été exceptionnels. Nous avons confiance de le voir exceller dans son nouveau rôle. Nous continuerons de bâtir un club que nos partisans seront fiers d’encourager», a ajouté McPhee.

Ce dernier avait occupé le siège de DG des Capitals de Washington avant de se retrouver chez les Islanders de New York à titre de conseiller au DG Garth Snow. Les Knights l’ont embauché le 13 juillet 2016. Las Vegas a plié l’échine en sept matchs au premier tour des présentes séries devant les Sharks de San Jose. En saison régulière, l’équipe a pris le troisième rang de la section Pacifique avec 93 points au classement.