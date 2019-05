Un possible rôdeur près d'une école primaire de Limoilou

Les policiers de Québec effectuent aujourd'hui une surveillance accrue aux abords de l’école Grande Hermine du quartier Limoilou, un présumé rôdeur ayant été aperçu la veille dans le secteur.

Mercredi midi, un homme stationné dans la rue de L’Espinay, à quelque 200 mètres de l’école, a abordé un groupe d’enfants. «Il les écœurait et leur criait des noms», raconte Manon Buteau, mère d’une jeune élève de 10 ans qui marchait avec ses amis pour aller manger à la maison.

Lors du retour à l’école, l’homme était toujours près de sa voiture, garée au même endroit, et a de nouveau interpellé les jeunes, mais cette fois de façon plus grossière. «Il a commencé à dire aux petites filles: “Embarquez dans le char, venez faire de la porno.” Ma petite fille ne sait pas ce que c’est, de la porno! Elles ont eu peur et sont parties à courir pour aller avertir le service de garde», raconte la mère, secouée.

Patrouilles accentuées

La direction de l’école a ensuite contacté le Service de police de la Ville de Québec, qui a pris la plainte au sérieux. «Il y a eu un dossier de complété. Comme dans tout dossier du genre qui nous est rapporté, on met en branle un protocole. Des patrouilles ont été accentuées dans le secteur», confirme le porte-parole David Poitras. «Nous avons une description de l’individu et nous tentons de le retracer pour valider ses intentions derrière son interpellation», a-t-il poursuivi.

La direction de l’école a pour sa part fait parvenir un avertissement aux parents. «Les enseignants se chargeront d’effectuer un suivi en classe au cours des prochains jours, afin de sensibiliser les élèves aux règles de conduite à suivre dans un tel cas. Les éducateurs et les éducatrices du service de garde ainsi que les éducatrices spécialisées responsables sont également avisés et assureront une vigilance accrue», peut-on lire.

Selon Mme Buteau, l’homme était possiblement âgé d’une trentaine d’années, portait un capuchon et se tenait debout à côté de sa voiture de couleur rouge.