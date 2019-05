Une esquisse inédite d’un portrait de Léonard de Vinci dévoilée au Royaume-Uni

Londres | Une esquisse inédite représentant Léonard de Vinci, probablement réalisée par l’un de ses assistants, a été dévoilée jeudi au Royaume-Uni, au jour du 500e anniversaire de la mort du génie de la Renaissance.

Datant d’une période estimée entre 1517 et 1518, l’oeuvre est l’un des deux seuls portraits de Léonard de Vinci réalisés de son vivant et ayant traversé les âges. L’autre, célébrissime, est l’oeuvre de Francesco Melzi, son plus fidèle disciple.

Tous deux seront présentés au public lors d’une vaste exposition consacrée à Vinci au palais de Buckingham, du 24 mai au 13 octobre, indique la Royal Collection Trust, l’organisme chargé de la conservation du patrimoine royal, dans un communiqué.

C’est en menant des recherches pour préparer cette exposition que Martin Clayton, responsable des peintures et dessins au sein de la Royal Collection Trust, a identifié le portrait qui échappait encore aux yeux du monde.

L’esquisse a «probablement» été réalisée par «un assistant non identifié de Léonard» sur une feuille d’étude, sur laquelle se trouvent également des croquis de jambe de cheval faits par Vinci, explique la Royal Collection Trust.

«Si vous comparez cette esquisse avec le portrait de Léonard de Vinci de Francesco Melzi, il y a de fortes indications qu’il s’agisse également d’une représentation de (Vinci)», explique Martin Clayton, cité dans le communiqué. «Le nez élégant et droit, la ligne de la barbe qui remonte en diagonale de la joue à l’oreille, (...) les longs cheveux ondulés».

«Dans l’esquisse, il est âgé d’environ 65 ans et apparaît un peu mélancolique, las du monde», ajoute-t-il, tout en soulignant que d’autres travaux du maître réalisés à la même époque montrent que ses «ambitions» artistiques étaient intactes.

L’exposition proposera également une autre première: des études de mains réalisées par Vinci pour «L’Adoration des Mages», un tableau inachevé. Ces croquis, qui avaient disparu au fil du temps, seront visibles grâce à une technologie ultraviolet.

Le peintre et savant, né à Vinci le 15 avril 1452 d’une relation illégitime entre un riche notable et une paysanne adolescente, s’est éteint le 2 mai 1519, en France dans le château du Clos-Lucé à Amboise.