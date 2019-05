Veut-on dénaturer la boxe à Vegas?

LAS VEGAS | Celle-là, je ne l’ai pas vue venir. Ça fait des années qu’au Nevada, on parle d’instaurer un système de reprises vidéo pendant les combats.

On s’est penché sur la question, on a soupesé le pour et le contre et ce soir au Hard Rock Casino, on va avoir droit à une vraie première. La reprise vidéo pour les arbitres.

Pendant les rounds !!!

Exemple parfait : lors du deuxième combat entre Andre Ward et Sergey Kovalev, le clan du Russe a accusé Ward d’avoir frappé en dessous de la ceinture. Grosses protestations et donc, grosse controverse.

Avec la nouvelle réglementation en vigueur ce soir, l’arbitre aurait pu arrêter le combat, aller dans le coin, prendre sa tablette et vérifier si le coup était deux pouces trop bas ou non.

Une fois Kovalev reposé, il aurait relancé l’action...même si Ward avait frappé correctement, et ainsi privé Ward d’une victoire par knock-out.

Autrement dit, le Nevada va dénaturer la boxe pour satisfaire les spécialistes des réseaux sociaux et des blogues.

HAMELIN : PAS QUESTION AU QUÉBEC

Je trouve que les reprises ont leur utilité dans le sport. Surtout quand les terrains sont vastes, que le jeu est enchevêtré et que les arbitres ne sont pas toujours près de l’action comme il le faudrait.

Mais la boxe est un sport de combat dont les règles prévoient des rounds des trois minutes. D’action interrompue. Ces trois minutes comptent dans la stratégie des boxeurs et de leurs entraîneurs. Un champion peut laisser un aspirant s’épuiser pendant les deux premières minutes et tenter de profiter de la fatigue de son opposant pour gagner dans la dernière minute.

Va arriver quoi quand l’arbitre va perdre deux ou trois minutes pour aller visionner sa tablette ?

En plus, contrairement à d’autres sports, l’arbitre est tout près de l’action. Il est celui qui est le mieux placé pour intervenir ou prendre une décision. Les deux boxeurs acceptent de lui faire confiance et la place de l’humain dans l’arbitrage est toujours poignante. Un combat arbitré par Mike Griffin n’a pas la même tension qu’un combat arbitré par Alain Villeneuve. C’est différent et c’est très bien ainsi.

C’est d’ailleurs l’opinion de Michel Hamelin, le patron de la sécurité dans la boxe au Québec.

« Les gens du Nevada peuvent essayer s’ils le veulent. Mais je ne recommanderais pas qu’on fasse la même chose au Québec. Je pense que c’est une façon de dénaturer la boxe », de dire Hamelin hier.

ESTEPHAN : UN PROGRÈS

Quand il a appris la nouvelle hier avant la pesée, Camille Estephan n’a pas protesté. Au contraire, il voit d’un bon œil la décision de la Commission athlétique du Nevada.

« On va voir comment ça va se passer et comment ils vont appliquer la nouvelle réglementation. Personnellement, je suis favorable à l’idée. Si ça peut contribuer à ce qu’on ait une meilleure justice dans les combats et qu’on puisse éviter des erreurs coûteuses, pourquoi pas. Si les nouvelles technologies peuvent aider la boxe, qu’on les utilise », a-t-il indiqué en apprenant la nouvelle.

Mike Griffin, un des meilleurs arbitres au monde, est ouvert à l’idée.

« Mais seulement pour deux occasions. Et jamais pendant l’action dans un round. En cas de coupure, l’arbitre pourrait vérifier après le round si c’est un coup de poing ou un coup de tête, accidentel ou pas. Et toujours après le round, il pourrait vérifier si un knock-down était un vrai knock-down ou une glissade. Il pourrait alors prévenir les juges de sa décision après révision. C’est tout... et jamais pendant l’action », a-t-il dit alors qu’il revenait de New York.

SEULEMENT AU NEVADA

Pour l’instant, seul le Nevada est prêt à aller de l’avant. C’est sans aucun doute un hasard, mais c’est une erreur d’arbitrage flagrante qui a contribué directement à l’élimination des enfants chéris de Las Vegas, les pauvres Golden Knights, contre les Sharks de San Jose.

Sauf qu’au hockey, comme au baseball, au tennis, au football et au basketball, les arrêts de jeu sont fréquents et qu’un arrêt de plus pour une reprise influence infiniment moins le résultat d’un match qu’à la boxe.

La version Griffin pourrait tenir la route. Mais si on ouvre la porte, surveillez les courants d’air...

Pas encore Adalaide !

Quand je suis arrivé dans la salle, on avait déjà passé la documentation pour le gala de ce soir. Luc-Vincent Ouellet a pris la feuille et l’a pliée soigneusement pour qu’il y reste à peu près 15 lignes.

– Il y a une grosse erreur dans ces 15 lignes. Essaie de la trouver...

Ça m’a pris moins de 10 secondes.

– Adalaide Byrd. Pas elle ? Ça se peut pas !

D’autres autour de la table avaient employé des mots plus religieux. Allant de ta... à cib...

Adalaide, c’est la honte chez les juges de boxe sur la planète. Elle est considérée comme la pire juge de Las Vagas à Tokyo en passant par New York, Montréal et Londres.

C’est elle qui, lors du premier combat entre Canelo Alvarez et Gennady Golovkin, avait donné une victoire à sens unique à son Mexicain chouchou.

VIVEMENT UN K.-O.!

Même chose lors de la revanche. C’est elle et toujours elle qui se retrouve dans des décisions insensées.

Elle est abominable. Mais elle est surtout l’épouse chérie de Robert Byrd, qui sera l’arbitre du combat de Steven Butler. M. Byrd est un ami de Bob Bennett, le patron de la commission athlétique du Nevada.

Personnellement, je ne fais pas confiance au trio au complet et j’espère que Butler va passer le K.-O. à son adversaire. Comme ça, pas d’entourloupette.

Adalaide, elle, sera juge pour le combat d’Erik Bazinyan. Il affronte le Mexicain Alan Campa, un bon et coriace vétéran. J’espère que ce n’est pas un ami de Canelo, ce serait inquiétant.

Vous allez la reconnaître facilement, c’est la madame Blancheville qui ne regarde jamais le combat.