LAFLAMME, Hélène Godbout



Elle était notre confidente, inspirée par l’amour et la joie de vivre…Au CISSS Alphonse Desjardins / l’Hôtel-Dieu de Lévis, le dimanche 21 avril 2019, à l’âge de 88 ans, est décédée, madame Hélène Godbout, épouse de feu monsieur Julien Laflamme. Elle demeurait à St-Gervais-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et amis à l’église de St-Gervais-de-Bellechasse, 225 rue principale St-Gervais-de-Bellechasse,de 9 h à 10 h 55.et de là au cimetière paroissial à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gaétan (Nathalie Shink), Ginette (Léo Bélanger), Claudine (Vincent Ouellet), Lise (Patrick Godbout); ses petits- enfants: Janie (François), Philippe (Marie-Joelle), Samuel (Pascale), Catherine, Élizabeth (Dave), Justine, Nina (Jean-François), Kim (Cynthia), Mickaël (Catherine); ses arrière-petits-enfants: Mavrick, Raphael, Nathan, Adèle, Édouard, Éli; ses sœurs et frères: feu Albert, Doris (Roland Godbout), feu Louise (feu Daniel Rémillard), feu Oscar (Hélène Labbé), Donald (Rolande Lapointe), Agathe (feu Raynald Doiron), Réjean (feu Raymonde Goulet); ses belles-sœurs et beaux-frères: Julienne (Philippe Lemelin), Antonia (feu Raymond Henry); ainsi que plusieurs neveux et nièces, oncles, tantes, cousins et cousines et de nombreux ami(e)s. Un merci spécial au personnel du Manoir St-Gervais, particulièrement à madame Guylaine Lemelin, ainsi qu’au personnel infirmier du 7e et 5e étage (soins palliatifs) de l’Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société canadienne du cancer. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire