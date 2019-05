10e Marche annuelle Illumine la nuit pour la lutte au cancer du sang

Demain, plus de 1500 participants à la Marche annuelle Illumine la nuit pour soutenir la Société de leucémie et lymphome du Canada, sont attendus dès le crépuscule au parc du Bois-de-Coulonge. Des patients, des survivants, des familles, des chercheurs et des médecins marcheront ainsi en brandissant des lanternes pour manifester leur solidarité et donner espoir aux 138 000 Canadiens atteints d’un cancer du sang. Les inscriptions commenceront à 17h30. Le spectacle En route vers Broadway ainsi qu’une prestation de Sam Tucker, de même qu’une cérémonie commémorative seront présentés de 18h15 à 19h45. De l’animation, de la nourriture et des jeux gonflables seront également proposés sur place.

Soulignons que toutes les 23 minutes, au pays, quelqu’un reçoit un diagnostic de cancer du sang, alors que la maladie cause un décès toutes les 72 minutes. La leucémie est la maladie qui touche le plus les enfants de moins de 14 ans. La mission de la Société de leucémie et lymphome du Canada consiste à trouver un remède contre la leucémie, le lymphome, la maladie de Hodgkin et le myélome tout en déployant des mesures pour améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille.

Pour en savoir plus: www.illuminelanuit.ca.