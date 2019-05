1,2 M$ pour aménager une aire de jeux à ExpoCité [PHOTOS]

La Ville de Québec déboursera 1,2 M$ pour l’aménagement d’une aire ludique qui accueillera, dit-on, la plus grosse structure extérieure de jeux de toute la région, sur le site d’ExpoCité.

Le chantier sera lancé au printemps «en vue d’une ouverture début septembre», peut-on lire dans un communiqué diffusé vendredi. Depuis quelques années, la Ville de Québec met le paquet pour faire d’Expocité un «haut lieu d’animation urbaine».

Photo courtoisie, Ville de Québec

Cet investissement de 1,2 M$ s’ajoute aux nombreux millions déjà dépensés pour aménager la place Jean-Béliveau, le Grand Marché et le Centre Vidéotron.

«La place de la famille vient s’inscrire dans ce grand espace convivial et rassembleur formé de la place Jean-Béliveau, du marché aux puces et du Grand Marché. Bordée par des arbres centenaires et des jeux d’eaux récemment aménagés, la nouvelle aire de jeux offrira la plus imposante structure de jeux de la région», a annoncé la vice-présidente du comité exécutif, Marie-Josée Savard.

Photo courtoisie, Ville de Québec

Inspiré de l’univers de Peter Pan

«La structure de jeux est conçue comme un parcours d’aventure culminant dans les arbres et elle comprendra plusieurs stations d’arrêt avec des activités ludiques, des éléments suspendus et des câbles en toile d’araignée pour grimper, le tout inspiré de l’univers de Peter Pan», précise-t-on dans le communiqué.

Photo courtoisie, Ville de Québec

L’aménagement de la place de la famille s’inspire des suggestions du public lors de consultations citoyennes menées en marge de l’inauguration du Centre Vidéotron en 2015. En plus de la grande surface de jeux caoutchoutée, la Ville aménagera de nouvelles aires gazonnées, elle plantera de nouveaux arbres et arbustes puis installera des tables à pique-nique.

Photo courtoisie, Ville de Québec

«Les familles de Québec, et de Limoilou en particulier, profiteront d’une nouvelle aire de jeux dont l’aménagement se distinguera par son originalité et son ampleur. Nul doute qu’ExpoCité deviendra une destination familiale très prisée», s’est félicité le président d’ExpoCité, Vincent Dufresne.