BEAUMONT, Renée



Au CISSS des Laurentides, Hôpital de Mont-Laurier, est décédée le 27 avril 2019, à l'âge de 68 ans, Madame Renée Beaumont, fille de feu Maurice Beaumont et de feu Germaine Martel, épouse de feu Rémy Moisan. Elle demeurait à Mont-Laurier, auparavant à St-Raymond-de-Portneuf. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Julie (Sylvain Le Dû) et Mariane (Laurent Laurin); ses petits-enfants: Samuel, Émile et les enfants de Laurent, David et Chloé. Madame Beaumont laisse également ses frères et ses sœurs: Jacques (Noëlla Cayer), André (Norma Matte), Annette, Simon (Marie Genois), Roger (Heather Roberge), Denise (Pierre Guyon), Madeleine (Romain Déry), Jean (Guylaine Morasse) et Michel (Marie-Claude Julien); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Moisan: Marcel (Alice Béland), Lorraine, Sylvie (Philippe Paradis), Gilbert (Chantal Gagnon); ses cousins, cousines, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. Elle fut prédécédée de sa sœur Suzanne, son beau-frère Martin (Micheline Julien) et sa belle-sœur Réjeanne (feu Joe Febbo). Une célébration privée de la parole en présence des cendres, aura lieu au cimetière de St-Raymond-de-Portneuf à une date ultérieure. En mémoire de Madame Beaumont et en guise de sympathie, la famille vous propose de faire un don à la Fondation Mira.