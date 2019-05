DUFOUR, Charlotte



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 28 avril 2019, à l'âge de 97 ans et 5 mois, est décédée madame Charlotte Dufour, épouse de feu monsieur Paul-Yvan Lapierre, fille de feu madame Marie Truchon et de feu monsieur Adjutor Dufour. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule mardi 7 mai 2019, de 10h30 à 13h30.L'inhumation se fera au Cimetière St Charles, 1460 Boul. Hamel, Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Paul (Marguerite Bourassa), Rita, feu Daniel, Andrée, Martine (René Florent), Charles, Nathalie; ses petits-enfants: Karine, Samuel, François, Lucie, Marie, Raphaël, Lauriane, Alexis; ses arrière-petits-enfants: Enza, Antoine, Élizabeth, Mathis, Chloé, Florence; ses frères et sœurs: feu Anita, feu Henriette, feu Françoise, feu Adjutor, Madeleine, Pierrette, feu Fernand, Claire, Jacques, feu Pierre; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Roland Thiffeault, feu Napoléon Tremblay, Jeanne Pitre, feu Jean-Marie Leblanc, feu Paul-Émile Roberge, feu Lise Brassard, Delphis Bouchard, Suzanne Gagnon; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Remerciements particuliers au personnel du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes pour leur dévouement exceptionnel et leur approche empreinte de respect et d'empathie. Mille fois merci. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes Inc., 6000, 3e Avenue Ouest, Québec, Qc tél : 418 627-1124, site web : www.chsje.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.