Au plus profond du cœur

« J’ai entendu les cris de Seyla. Dans mon coin, après ce huitième round, on me disait de retourner au combat en me battant pour Seyla, pour Mathis et pour le bébé à venir... Je me suis dit que je me battais pour ma mère et tous les miens. Ça m’a donné du courage », racontait Steven Butler après sa très difficile victoire remportée hier à Las Vegas.