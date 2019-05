Brian Mulroney: «le p’tit gars de Baie-Comeau» honoré par sa ville natale

BAIE-COMEAU – L’ancien premier ministre Brian Mulroney était de passage dans sa ville natale de la Côte-Nord, Baie-Comeau, vendredi, pour y être honoré, lors d’une cérémonie où un buste à son effigie a été dévoilé.

Plus de 300 personnes se sont rassemblées à l’église Sainte-Amélie pour assister au dévoilement de la pièce réalisée par un artiste local, Jérémie Giles. L’événement était agrémenté par une chorale et un quatuor à cordes, avec lesquels l’ancien premier, chanteur à ses heures, a interprété What a Wonderful World, une chanson rendue célèbre par Louis Armstrong.

La Ville de Baie-Comeau voulait honorer «un ambassadeur qui n’oublia jamais ses origines et fit rayonner Baie-Comeau dans le pays et à l’international

Le buste a été montré au public dans l’église, vendredi, puis sera déplacé devant l’hôtel de ville et, «par la suite, on l’espère, dans une maison musée qui sera dédiée au p’tit gars de Baie-Comeau qu’est Brian Mulroney», a dit fièrement le maire de l’endroit, Yves Montigny.

Brian Mulroney, fils d’immigrants irlandais, est né en 1939 à Baie-Comeau. Avocat de formation, il a été premier ministre du Canada de 1984 à 1993.

Au cours de son court séjour à Baie-Comeau, vendredi, M. Mulroney, qui était accompagné de son épouse Mila, a eu l’occasion de rencontrer des amis d’enfance et de visiter son école de jeunesse. Une salle a par ailleurs été baptisée en son honneur au Manoir Baie-Comeau, un hôtel situé en bordure du fleuve.

«J’ai fait de la politique, j’ai été privilégié de recevoir des honneurs de toutes sortes, mais il n’y a rien comme la reconnaissance de vos amis d’enfance et vos pairs. On est passés à travers bien des choses ensemble, alors c’était très émouvant», a dit M. Mulroney après la cérémonie.

En soirée, un autre hommage était prévu pour M. Mulroney, organisé cette fois par la Chambre de commerce de Manicouagan à l’occasion de son Gala des entreprises. Une plaque honorifique devait lui être remise pour son apport au rayonnement et au développement économique de la région.

Avec André Normandeau