Cinq vins bio pour se faire plaisir

Le travail en agriculture biologique, vu comme marginal il y a quelques années, est de plus en plus demandé par le consommateur qui désire faire des choix pour sa santé, mais aussi pour préserver l’environnement. L’aspect fondamental de ce type d’agriculture est l’élimination des pesticides et insecticides qui tuent les sols, mais aussi la faune et la flore qui cohabitent dans le vignoble. Plusieurs producteurs ont aussi choisi l’agriculture biologique pour le simple fait qu’ils travaillent dans leur vignoble et y laissent leurs enfants s’y amuser. Ils n’ont par conséquent aucune envie d’être en contact avec ces produits chimiques.