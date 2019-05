Défilé de mode canine en tandem

Demain, Place de la Cité et Chien mondain présentent le Grand Défilé TANDEM canin. C’est donc à 13h que les amoureux des chiens pourront se rendre du côté de l’espace marché et restos pour admirer 50 mannequins canins qui défileront pour présenter les tendances vestimentaires printemps-été en tandem avec leur maître. L’an dernier, l’événement a attiré pas moins de 3000 spectateurs. Le défilé en promet encore plus cette année et proposera entre autres des tableaux parmi les plus loufoques. Dès 12h30, le centre sportif Les 4 pattes en folie présentera un spectacle d’agilité canine. Information: chienmondain.com.