Deux caïds coupables de meurtres

Les plus longues délibérations de jurés dans l’histoire du Canada se sont conclues vendredi avec des verdicts de culpabilité pour meurtres prémédités contre deux caïds, surtout réputés pour s’être évadés en hélicoptère de la prison d’Orsainville.

« La durée des délibérations, c’était exceptionnel, ça montre le sérieux des jurés, du début à la fin », a commenté le procureur Jonathan Meunier, au Centre judiciaire Gouin à Montréal.

Photo courtoisie Johnny Coutu

Au bout d’un an de procès et de 28 jours de délibérations, le jury a finalement rendu un verdict dans le dossier de Denis Lefebvre et Yves Denis, deux criminels de Val-d’Or à la tête d’un réseau lié aux Hells Angels. Entre 2007 et 2010, ils avaient écoulé 650 kg de cocaïne en Abitibi, pour un chiffre d’affaires de 50 millions $.

Les deux caïds étaient accusés d’avoir commandé à un tueur à gages l’homicide involontaire de Kevin Walter, ainsi que les meurtres de Johnny Coutu et de Benoit Denis, respectivement tués à Rouyn-Noranda, à Laval et à Saint-Alphonse-Rodriguez, entre 2009 et 2010.

Photo courtoisie Yves DenisCoupable

Fait particulier, Yves Denis était le frère de Benoit Denis. Et pour complexifier encore plus l’affaire, ce dernier aurait lui-même été le complice du tueur à gages lors des deux autres crimes. Il a été éliminé « parce qu’il parlait trop », avait affirmé Me Meunier à l’ouverture du procès, le 10 mai 2018.

Verdicts

Au terme des délibérations, les jurés ont déclaré les deux accusés coupables de complots pour meurtres et de meurtres au premier degré. Denis et Lefebvre ont toutefois été acquittés d’homicide involontaire et de complot pour voies de fait graves.

« Nous sommes déçus, d’autant plus que dans le cas de M. Lefebvre, nous avions une preuve qu’il avait un alibi », a commenté l’avocat de la défense Alexandre Bergevin, qui a assuré qu’il porterait les verdicts en appel.

Photo courtoisie Denis LefebvreCoupable

Tout en soulignant le travail des jurés, il estime que la tâche qui leur a été imposée dans la dernière année était colossale, considérant l’ampleur de la preuve.

La Couronne, de son côté, s’est évidemment dite satisfaite des verdicts. Mais questionné à savoir si ce procès a été difficile à vivre pour la poursuite, le procureur a préféré souligner la force des victimes.

« Nos pensées vont aux familles des victimes, a commenté Me Meunier. Il faut aussi souligner le travail consciencieux des jurés. »

Merci aux témoins

Le procureur a également tenu à remercier les témoins qui se sont présentés à la cour pour relater des moments difficiles dans leurs vies.

« C’est un énorme sacrifice pour eux », a-t-il dit.

Comme ils ont été déclarés coupables de meurtres au premier degré, Denis et Lefebvre vont automatiquement écoper de la prison à vie, sans possibilité de libération avant d’avoir purgé au moins 25 ans derrière les barreaux. Ils reviendront toutefois à la cour en août pour leur sentence sur les autres accusations.

Ils purgent déjà des peines d’incarcération respectives de 21 ans et de 17 ans pour complot, trafic de stupéfiants, gangstérisme et évasion d’une garde légale.

Trois homicides

Meurtre prémédité de Johnny Coutu, abattu à Laval le 13 juillet 2009

Meurtre prémédité de Benoit Denis, tué à Saint-Alphonse-Rodriguez le 13 mai 2010

Homicide involontaire de Kevin Walter, battu à mort à Rouyn-Noranda le 15 avril 2009

Un long procès

12 mois

Le jury a entendu le premier témoin le 10 mai 2018

Beaucoup de monde