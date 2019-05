L'ITALIEN, Liliane



Est décédée à Québec, le 21 février dernier, à l'âge de 91 ans, madame Liliane L'Italien. Elle retourne en paix auprès de son époux Claude Hamelin et de son fils Pierre ainsi que de ses parents Roger L'Italien et Bertha Gasse. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs Sylvie, Bérard, Jude, Carmelle et Serge.La famille vous accueillera à lade 9 h 30 à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Odette (feu Paul Dugas), Loraine (Michel Chartier), Claire (Lévis Savard), Martine (Réjean Bergeron), Chantal; son frère Albert (Johanne Lapointe); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Hamelin, ainsi que de nombreux neveux et nièces. Liliane a œuvré durant sa carrière, d'abord en éducation, puis en santé. Bachelière en nursing, elle fut la première directrice de l'école des infirmières-auxiliaires à l'Hôpital de Maria. Pendant de nombreuses années, elle fut directrice-générale des hôpitaux de Maria et de la Haute Gaspésie à Ste-Anne des Monts. Elle termina sa carrière au ministère de la Santé et Services Sociaux à Québec, où elle fut très active dans la finalisation du Centre mère-enfant. Elle joua aussi un rôle majeur dans la réalisation de la merveilleuse Maison Michel-Sarrazin. La famille tient à remercier les membres de l'équipe de soins du CHA Hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 1134, Grande-Allée Ouest, bur 301, Québec (Qc) G1S 1E5, Tél. : 418-687-6084.