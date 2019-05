Fillette de Granby: «Mon peuple mérite mieux que ça» - Manon Massé

La députée de Québec solidaire Manon Massé a été fortement ébranlée par la mort de cette petite fille de 7 ans à Granby des suites de possible maltraitance.

Les politiciens ont tous été interpellés par cette tragique histoire qui a donné lieu à un moment émotif à l’Assemblée nationale jeudi. François Legault a notamment serré dans ses bras Manon Massé.

«C’est ce à quoi le peuple québécois s’attend. Quand tout le monde de la classe politique est capable de se dire : "Il se passe quelque chose où la partisanerie n’a pas sa place". Il faut que ce soit notre humanité qui nous rassemble», a déclaré la co-porte-parole de Québec solidaire.

Pour elle, le premier ministre a fait preuve de sincérité. «On ne s’est rien dit, on s’est regardé dans le fond de l’œil. [...] Je voulais être certaine que ce que M. Legault m’avait répondu en période des questions je le retrouvais dans le fond de son œil et je l’ai retrouvé», dit-elle.

Même si elle admet que son parti et elle ont souvent été en désaccord avec les idées de la Coalition avenir Québec et de François Legault, cette fois-ci, c’était différent.

«Quand il dit qu’il y aura l’argent nécessaire, quand il dit qu’il veut mettre en branle un processus de réflexion où tout le monde va être autour de la table et qu’il allait mettre l’argent, je l’ai vu dans ses yeux», a-t-elle expliqué en entrevue à l’émission 100% Nouvelles.

Elle est certaine que les coupes dans les différents réseaux gouvernementaux ont joué un grand rôle dans cet événement d’une tristesse infinie.

«Ils ont lancé des signaux d’alarme. La réponse à l’autre bout, que ce soit la commission scolaire, le système de santé et de services sociaux, le système de justice. On manque de ressources alors sur quelle table on met ça?» s’interroge-t-elle.

Tous les Québécois ont entamé un processus d’introspection après ce drame. C’est aussi le cas pour Manon Massé.

«C’est pour ça que je fais de la politique. C’est parce que moi, mon peuple, il ne mérite pas ça. Mon peuple, il mérite mieux que ça. Je vais me battre jusqu’au bout», a-t-elle lâché, des larmes dans les yeux.

Elle a confiance que le Québec va pouvoir sortir de cette crise. «L’argent qu’on a dans le portefeuille collectif, est-ce qu’on veut le mettre dans la protection de nos enfants, de nos aînés, ou on veut le mettre ailleurs? Moi mon choix est fait», conclut-elle.