Forest Boys : un premier album

La semaine dernière, le groupe Forest Boys lançait un premier microalbum de six chansons intitulé BOYS Like Having Fun, sous l’étiquette Spectra Musique. Un projet novateur porté par deux membres de The Seasons, Julien Chiasson, chanteur, guitariste et pianiste, et Rémy Bélanger, batteur, et par les musiciens Antoine Blanchet-Couture et Félix Saint-Pierre, ainsi que Yuri Yann Lépine-Malone. Faites connaissance avec ce groupe de la relève et apprenez-en plus sur sa démarche pour la création de cet album en voyant le reportage samedi.

L’album comprend les chansons Let go, Electrify, BOYS Like Having Fun, qui mettent en lumière la remise en question, voire la rébellion, face aux conventions, aux normes, mais également à la société de consommation.

La formation sera en spectacle à Québec le 14 mai, à l’Anti Bar & Spectacles et sera en tournée tout l’été avec son spectacle Time to Live.

Pour en savoir plus: www.spectramusique.com.