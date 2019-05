Fromage Paillasson grillé à la menthe et au miel

Mode de préparation

1. Faire fondre le beurre dans une petite poêle à feu vif. Incorporer la menthe et frire jusqu’à ce qu’elle soit croustillante, soit 2 min. Réserver.

2. Ajuster votre grill pour une cuisson directe et le préchauffer à feu moyen vif. Brosser et huiler la grille.

3. Badigeonner le fromage sur les deux côtés avec le beurre à la menthe. Disposer le fromage sur la grille et faire griller jusqu’à ce qu’il grésille et qu’il soit bruni des deux côtés, soit 2 à 4 min par côté. Pendant que vous y êtes, beurrer les tranches de pain et les faire griller aussi.