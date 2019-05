J’aime les lanceurs d’alerte

Comme individu, qu’Assange soit exécrable ou non, importe peu. Mais en tant que fondateur de WikiLeaks, il est tragique qu’il soit vicieusement abandonné, sinon torpillé, par les élites médiatiques et politiques.

Que les intentions initiales d’Assange aient été chevaleresques ou délétères, et que l’on approuve ou non ses tactiques, il reste que WikiLeaks mettait en évidence l’asymétrie d’information qui règne entre les États et les citoyens. Entre autres, nous lui devons les révélations sur les dessous de la guerre en Irak, sur l’Église de scientologie et sur Guantanamo. Nous lui devons également les milliers de courriels piratés montrant les arrangements pestilentiels au sein du Parti démocrate, les malversations des chercheurs de l’université d’East Anglia sur le réchauffement climatique, la corruption endémique des États, le côté ténébreux de la diplomatie et les dérives inavouables de nos démocraties.