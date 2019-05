Joueurs québécois aux Etats-Unis: Courteau n’en perd pas le sommeil

ROUYN-NORANDA | Même si les engagements d’hockeyeurs québécois auprès d’universités américaines se sont multipliés au cours des dernières semaines, le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau, reste convaincu que le circuit junior saura les attirer dans sa cour.

Le talentueux défenseur des Estacades de Trois-Rivières, Tristan Luneau, est le dernier de la liste à s’être affiché publiquement alors qu’il a accepté l’offre des Badgers de l’Université du Wisconsin en première division de la NCAA, plus tôt cette semaine.

Luneau, 15 ans seulement, était déjà considéré comme le futur premier choix de la séance de sélection de la LHJMQ de 2020.

Avant lui, il y a notamment eu William Rousseau, Guillaume Richard, Jacob Guévin et Joakim Lemay, tous des produits du programme des Panthères du Collège Marie-de-l’Incarnation de Trois-Rivières, avaient annoncé leurs intentions à poursuivre leur carrière dans le circuit universitaire américain.

«Je respecte le choix des joueurs et des parents. Ces joueurs-là vont être sélectionnés par une équipe de la LHJMQ le 8 juin prochain, à Québec, et j’ai toujours confiance que nos équipes vont faire le travail nécessaire pour qu’on continue à maintenir notre moyenne de 98 % des joueurs éligibles qui viennent évoluer dans le junior majeur», a signalé le commissaire vendredi midi en marge d’une remise de bourses d’excellence académique à l’endroit de trois porte-couleurs des Huskies de Rouyn-Noranda qui sont en finale de la Coupe du Président.

Courteau s’est d’ailleurs entretenu avec le grand manitou du programme trifluvien et ancien entraîneur dans la LHJMQ, Denis Francoeur, au sujet de l’exode annoncé de ces talents locaux, et à la lumière de sa conversation, certaines ententes pourraient se retrouver à la poubelle après le prochain repêchage.

«J’ai parlé à Denis Francoeur et il m’a confirmé que les joueurs étaient pour être présents à la séance de sélection de juin prochain. Quand tu te présentes, tu donnes toujours l’option ou le choix au joueur de décider où il va aller. Je suis confiant que nos équipes feront le travail nécessaire pour les convaincre de jouer dans la LHJMQ», a-t-il répondu.

À la recherche d’un nouveau président

Dans un autre ordre d’idées, Courteau a offert quelques détails sur le processus de recherche d’un président à plein temps lancé par la Ligue canadienne en collaboration avec ses trois ligues régionales (LHJMQ, OHL, WHL). Un chasseur de têtes est à l’œuvre sur le terrain pour dénicher la perle rare. Actuellement, la chaise est occupée par David Branch, qui est le patron de la mouture ontarienne.

«Ça va prendre quelqu’un avec une bonne connaissance du hockey, du milieu des affaires et qui va être en mesure de rassembler les trois ligues juniors pour faire une ligue canadienne forte [...] Éventuellement, le nouveau commissaire deviendra la figure du hockey junior canadien», a-t-il précisé.

Séries excitantes

Questionné sur le nouveau format éliminatoire qui oppose automatiquement les équipes d’une même conférence au cours des deux premières rondes depuis ce printemps, Courteau s’est réjoui du spectacle auquel ont eu droit les amateurs.

Si la formule assure des affrontements entre équipes rapprochées sur le plan géographique, elle pourrait toutefois voir de grosses têtes tomber hâtivement l’an prochain alors que l’Association de l’Est s’annonce extrêmement compétitive.

«Quand on arrive avec quelque chose de nouveau, il y a toujours du questionnement et des points qui sont soulevés. En bout de ligne, quand on regarde le résultat de la première ronde avec trois séries qui se sont rendues en sept matchs, ça a amené des séries très excitantes. Ça rencontre l’objectif que l’on avait mis en place, soit de créer des rivalités et faire en sorte que nos équipes puissent affronter des équipes qu’elles affrontent souvent en saison», a plaidé le grand manitou du hockey junior québécois.