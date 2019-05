Kyle Hendricks signe un «Maddux»

Le partant des Cubs Kyle Hendricks n’a eu besoin que de 81 lancers en neuf manches pour signer un jeu blanc de 4 à 0 contre les Cardinals de St. Louis, vendredi après-midi, à Chicago.

Hendricks a ainsi réalisé un «Maddux», terme utilisé dans le jargon du baseball pour définir un blanchissage de moins de 100 lancers. Cette appellation fait référence au légendaire lanceur Greg Maddux qui ne perdait pas de temps au monticule et qui réalisait régulièrement des matchs complets. Celui-ci a par ailleurs complété sa carrière avec 35 jeux blancs, soit 21 dans l’uniforme des Braves d’Atlanta et 14 avec les Cubs.

Concernant Hendricks, il a été brillant en ne cédant que quatre coups sûrs et aucun but sur balles. Ses 81 lancers dans un blanchissage est le plus bas total depuis le 29 juin 2012 quand Aaron Cook, des Red Sox de Boston, avait eu besoin du même nombre de tirs pour disposer des Mariners de Seattle.

À l’attaque, Anthony Rizzo a fait la différence pour les Cubs, obtenant trois coups sûrs, dont un circuit de trois points en fin de troisième manche. Le lanceur des Cards Jack Flaherty (3-2), victime de Rizzo, a subi la défaite après avoir alloué trois points, quatre coups sûrs et quatre buts sur balles en cinq manches et deux tiers. Il a aussi réussi neuf retraits au bâton.

Avec cette victoire, les Cubs ont porté leur fiche à 17-12. Les Cards (20-12) demeurent au sommet de la section Centrale de la Nationale.