La Bordée : dévoilement de la programmation 2019-2020 : des pièces locales et du théâtre d’été

La Bordée a présenté cette semaine sa programmation pour la prochaine saison. Michel Nadeau, directeur artistique du théâtre, nous en parle à l’émission. Il explique notamment qu’il souhaitait offrir au public une saison accessible et axée sur les jeunes, avec des pièces dans lesquelles ils se reconnaîtront.

La thématique au centre des choix du directeur artistique du théâtre pour cette année: «la beauté qui sauvera le monde», une citation tirée du roman Les frères Karamazov, de Dostoïevski. Il explique que notre monde semble être en transition et que l’ère actuelle se caractérise par des préoccupations importantes sur les plans écologique, politique et économique auxquelles il faut trouver des réponses. Il s’interroge à savoir si la beauté peut finalement sauver le monde. Et juste avant la saison régulière, pour une première fois de son histoire, La Bordée présentera Le prénom, une pièce de théâtre d’été qui a été largement saluée par la critique.

À voir dès cet automne

La saison normale s’amorcera avec la pièce Lentement la beauté, dont les textes ont été écrits par Michel Nadeau et un collectif d’auteurs, qui aborde la question du mal-être que le personnage, M. L’Homme, ressent et qu’il est incapable de qualifier et de mettre en mots.

Le théâtre présentera ensuite Hope Town, de Pascale Renaud Hébert, une pièce qui parle à la fois de l’amour et de la famille. Elle met en scène Isabelle, qui, lors d’un voyage en Gaspésie, s’arrête dans un restaurant et y retrouve son frère, disparu depuis plusieurs années. Une foule de questions se posent alors.

Les mains d’Edwige au moment de sa naissance, de Wajdi Mouawad, raconte l’histoire d’Edwige, une jeune fille qui a un don : une eau pure sort de ses mains quand elle prie. Ses parents organisent un rassemblement auquel les gens sont conviés, moyennant un prix d’entrée. Un cirque auquel la protagoniste ne veut pas se livrer. La pièce aborde ainsi de front les valeurs qui ne sont pas monnayables.

En février et mars, La Bordée nous offre Rouge, de John Logan, dont l’intrigue se déroule en 1958, alors que le peintre Mark Rothko reçoit la plus grande commande d’œuvres de l’histoire de l’art moderne. Il y travaille avec un jeune assistant avec lequel il se montre intransigeant. Un jour, ce jeune assistant décide de l’affronter.

La saison se terminera sur une pièce contemporaine qui parle du Québec actuel et de la famille : Made in Beautiful, qui présente le Québec entre le référendum de 1995 et le mouvement #MeToo de 2017 à travers le vécu de Linda, qui aime les partys, et de sa famille.

