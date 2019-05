La plupart des bébés et des enfants torturés le sont par leurs parents. C’est le cas de cette petite fille qui, à sept ans, avait accumulé tant de souffrances, tant de terreur.

Cependant, le Québec a tendance à sacraliser la loi du sang, même après qu’on a retiré un enfant maltraité à sa famille abusive. Cette fillette allait subir un calvaire. Le père s’est un jour manifesté, alors que la mère biologique était toujours écartée. Il avait une nouvelle compagne et le tribunal lui a donc confié l’enfant. Le nouveau couple, dysfonctionnel, se déchirait et la belle-mère était à l’évidence incapable de supporter la fillette perturbée.

Malgré la pression de la famille élargie qui signalait l’abus à la DPJ et tentait de retirer la garde de l’enfant au père, rien n’a bougé. La petite fille était condamnée à mort, en quelque sorte.

De mauvais parents, incapables d’aimer pour toutes les raisons du monde, cela existe. C’est plus fréquent qu’on veut bien le croire.

Cette petite fille, qui se battait pour vivre — on en veut pour preuve sa fuite en pleine nuit pour aller se réfugier chez les voisins —, avait compris que des adultes extérieurs à sa famille pouvaient, eux, la protéger. Hélas, son parcours d’enfant martyre arrivait à terme.

De nos jours, tant d’enfants sont ballottés au gré des ruptures et des déraillements de parents, eux-mêmes perturbés et trop souvent sous l’emprise de la dépendance.

Dans une société qui aime ses enfants, tous les adultes dignes de ce nom devraient être des gardiens des plus petits. Autrement dit, les enfants ne sont pas sous la protection unique de leurs parents. Ceux-ci peuvent être déficients, voire toxiques, pour leur progéniture.

Nous vivons dans une société en train de se robotiser et qui carbure à l’instantanéité, à l’efficacité, et où l’on s’enfonce dans l’indifférence des autres. Y compris des plus faibles.