La pudeur serait-elle devenue une quantité négligeable?

Nous avons une belle-fille qui a l’esprit très ouvert dans l’éducation de sa fille, et mon garçon, qui adore sa femme, n’y trouve rien à redire. La petite de cinq ans a l’habitude de sa baigner nue dans leur piscine depuis sa naissance, et quand elle vient chez nous, elle fait pareil devant les enfants de mon autre fils qui eux n’ont pas cette habitude. Mon mari déteste ça et m’a demandé de voir à ce que ça ne se produise plus. L’été arrive et je ne sais pas comment m’y prendre pour leur parler.