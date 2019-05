L’attaque massive des Bruins a produit, mais...

BOSTON | L’attaque massive des Bruins a débloqué lors de la dernière rencontre. Toutefois, même si elle a produit deux buts, on est loin d’être satisfait dans le camp bostonien.

« On a encore des choses à ajuster, a indiqué Patrice Bergeron, quelques minutes après la victoire. On ne peut pas continuer de leur donner des occasions comme ça à chaque match. En plus, on leur a donné un tir de punition sur lequel Tuukka [Rask] a fait un gros arrêt. »

Juste avant que Bergeron ne marque le deuxième but des Bruins, une erreur de communication entre Brad Marchand et Torey Krug avait permis à Boone Jenner de filer seul vers Rask.

Ce n’est pas la première fois que les Bruins offrent des occasions de marquer à l’adversaire, alors que ce sont eux qui évoluent avec l’avantage d’un homme. En saison régulière, ils ont accordé 15 buts alors qu’ils se trouvaient en avantage numérique. Un sommet de médiocrité qu’ils ont partagé avec les Penguins de Pittsburgh.

Dans les 12 dernières années, il n’y a que le Lightning de Tampa Bay qui a fait pire. Au cours de la saison 2010-2011, ils avaient accordé 16 buts en pareille situation.

« On ne peut pas tout donner et trop se commettre offensivement. C’est une chose d’être sur l’attaque massive, mais il faut être conscient des risques qu’on prend », a poursuivi Bergeron.

Une formule risquée

Comme c’est le cas de plusieurs formations, les Bruins utilisent quatre attaquants sur la première unité d’avantage numérique : Bergeron, Marchand, Jake DeBrusk et David Pastrnak.

Bien que cette formule apporte des avantages, Bruce Cassidy reconnaît qu’elle comporte également sa part d’inconvénients. Il est bien au fait de la problématique.

« On a eu quelques séquences difficiles au cours de la saison régulière. Quand tu envoies quatre attaquants sur la glace, c’est plus risqué, a indiqué l’entraîneur des Bruins, au retour de l’équipe à Boston. Je n’aime pas quand on ne gère pas la rondelle de la bonne façon à leur ligne bleue. On doit être plus incisifs pour garder la rondelle en circulation. Tu ne peux pas jouer mollement. »

En plus de garder le disque loin de leur gardien, jouer avec plus d’aplomb permettra aux Bruins d’être encore plus efficaces en supériorité numérique. Oui, leur attaque massive a inscrit deux buts, jeudi soir. Sauf qu’elle a eu besoin de six occasions pour y arriver.

Leur inertie, en deuxième période, alors qu’Adam Clendening et Josh Anderson se sont succédé au banc de punitions, aurait pu coûter très cher aux Bruins.