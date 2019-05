L’Impact veut poursuivre sur sa lancée

L’Impact de Montréal entamera une série de trois matchs en huit jours samedi, au Stade Saputo, où il recevra la visite du New York City FC.

La troupe de Rémi Garde, qui présente un dossier de 5-3-2 depuis le début de la saison, tentera de signer un troisième gain consécutif. Cela lui permettrait de maintenir sa place au premier rang de l’Association de l’Est, qu’elle partage avec l’Union de Philadelphie et le D.C. United.

«On doit avoir une forme de satisfaction d’être là où on en est après ces 10 premiers matchs, mais je pense que le moteur d’un sportif professionnel, c’est de gagner, a indiqué l’entraîneur-chef de l’Impact par voie de communiqué.

«Se satisfaire aujourd’hui de ce qu’on a fait jusqu’à présent serait une erreur. Je ne pense pas que les joueurs en seraient là aujourd’hui si c’était le cas, a-t-il poursuivi. On n’a pas le jeu le plus flamboyant de la MLS, mais on tire la quintessence de ce groupe et c’est important. Si on continue comme ça, je ne vois pas pourquoi les résultats ne continueraient pas.»

Le défi sera toutefois grand samedi pour les Montréalais, qui n’ont jamais vaincu le New York City FC à domicile. D’ailleurs, l’Impact ne compte aucune victoire face à formation new-yorkaise à leurs cinq derniers duels.

De plus, il devra y faire face sans son capitaine Ignacio Piatti, qui ratera un huitième match consécutif en raison d’une blessure à un genou.

Néanmoins, la formation québécoise pourrait profiter du lent début de la saison du New York City FC, qui ne compte que deux victoires en neuf matchs (2-1-6), pour poursuivre sur sa lancée.