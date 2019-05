Marie-Élaine Thibert: une carrière musicale pour sa fille?

La fille de Marie-Élaine Thibert n’a que six ans et demi, mais elle pourrait déjà donner le coup d’envoi à sa carrière musicale. La chanteuse espère pouvoir enregistrer une chanson avec sa petite Marie-Félix sur son prochain album.

« Mon rêve est de faire un petit duo avec elle. Je crois que le fan-club aimerait ça, parce qu’ils l’ont vue chanter avec moi à Opération Enfant Soleil, il y a trois ans, et cela avait été vraiment un succès. Mais je ne veux pas me servir d’elle comme d’un appât. Je ne le ferais que si elle le veut et si elle aime la chanson », dit-elle, lors de la convocation de presse pour le combat caritatif 12 Rounds d’espoir pour les prince.sse.s, mardi dernier.