Monter le salaire minimum pourrait sauver des vies

Les difficultés financières peuvent être néfastes pour le moral et dans certains cas, mener à des fins tragiques.

Une nouvelle étude américaine suggère que l’augmentation du salaire minimum et l’instauration d’un crédit d’impôt pour les travailleurs à faibles revenus pourraient prévenir jusqu’à 1200 suicides par année, rapporte le Berkeley News.

L’étude menée par une équipe de l’université Berkeley et publiée par le National Bureau of Economic Research démontre qu’une hausse de 10% du salaire minimum diminuerait le nombre de suicides non reliés aux drogues de 3,6 % chez les hommes et les femmes de 18 à 64 ans sans diplômes universitaires.

Une augmentation de 10% du Earned Income Tax Credit, une forme de crédit d’impôt, ferait baisser les taux de suicide de ce groupe de 5,5%.

«Cette situation est d’autant plus visible chez les femmes, puisqu’elles sont davantage portées à avoir des emplois payés au salaire minimum», explique le coauteur de la recherche et doyen de la Berkeley’s School of Public Health William Dow au Berkeley News.

L’étude dévoile également qu’une hausse du salaire minimum et l’instauration de crédits d’impôt n’auraient pas d’effets significatifs sur les morts reliées aux drogues.

Les chercheurs ont aussi évalué des facteurs comme l’expansion du Medicaid et n’ont vu aucun déclin similaire dans le nombre de suicides parmi un échantillon de personnes détenant un diplôme universitaire.

Pour établir ces constats, l’équipe, formée d’économistes et d’experts de la santé, a compilé des données des Centers for Disease Control and Prevention sur les causes de mortalité dans le pays pour les 16 dernières années et a analysé plusieurs politiques gouvernementales concernant le salaire et l’imposition.

«Les discussions portant sur l’augmentation du salaire minimum sont souvent confinées en termes économiques, a témoigné la chercheuse et coauteure de la recherche Anna Godoy au journal étudiant. Ce que cette étude démontre, c’est que le débat ne concerne pas seulement les emplois et les salaires, mais bien la santé mentale».

La recherche n’examine pas les raisons pour lesquelles une augmentation du salaire minimum ou la mise en place d’un crédit d’impôt mèneraient à une diminution des suicides, mais des études dévoilent qu’avoir une sécurité financière est liée à une bonne santé mentale, spécifie Mme Godoy.

Bien que d’autres travaux aient démontré certaines corrélations entre des salaires minimums plus élevés et une baisse du taux de suicide, le document Can Economic Policies Reduce Deaths of Despair? est le premier a établir un lien direct.

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE

Ligne québécoise de prévention du suicide



www.aqps.info ou 1 866 APPELLE (277-3553)