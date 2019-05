Ne jamais oublier

Le système québécois a lâchement et honteusement laissé tomber cette pauvre petite puce de sept ans. Même si l’exercice est incroyablement douloureux, nous devons faire toute la lumière sur ce qui a mené à cet abandon mortel. Car il est impératif de comprendre pour tenter d’en tirer des leçons.

Mais il faudra aller plus loin. Beaucoup plus loin, pour que ce décès tragique ne soit pas survenu en vain. En ce sens, la volonté exprimée par le premier ministre Legault semble être un pas dans la bonne direction. Au même titre que les partis politiques avaient mis de côté la partisanerie dans le cadre de la commission parlementaire « mourir dans la dignité », il a souhaité qu’une discussion plus large puisse se tenir.