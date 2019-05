Noces de porcelaine pour Isabelle Racicot

« Je n’ai pas vu le temps passer ! Je le dis et j’ai de la misère à le croire. Donald et moi allons partir quelques jours, tous les deux. On n’a pas encore choisi la destination, mais c’est certain que le soir de notre anniversaire, nous serons ensemble au restaurant et que ça va lui coûter cher », s’exclame-t-elle, rencontrée au lancement des nouvelles boissons Bella Amari, au restaurant Beatrice, mardi dernier.

Évidemment, l’animatrice admet avoir eu des hauts et des bas au cours des deux dernières décennies. Mais, selon elle, la longévité d’un mariage passe d’abord et avant tout par l’engagement.

« On s’est toujours permis de se requestionner. On est passés proche de se laisser, à un moment, mais on est allés consulter pour chercher de l’aide. Puis, fondamentalement, on s’aime profondément. On a toujours décidé de se rechoisir et de retravailler ensemble », confie-t-elle.