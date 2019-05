On n’en doutait même pas...

Les amateurs de statistiques ne seront pas surpris d’apprendre que le Mont-Sainte-Anne a connu sa meilleure saison des 10 dernières années avec un total de 665 cm de neige en 2018-2019. Déjà à la fin février, les stations du Mont-Sainte-Anne et de Stoneham avaient accumulé autant de neige que l’an dernier au total (soit 516 cm de neige). Le record absolu demeure celui de 2007-2008 avec 747 cm. Les skieurs et planchistes en ont évidemment profité de même que les fondeurs. Les stations de ski ont connu une saison exceptionnelle avec une hausse d’achalandage de 15 % comparé à l’an dernier et un record des 10 dernières années quant au nombre de visiteurs.

Deux fois plus grand

Concept Piscine Design, situé au 1305, boulevard Pie-XI Sud, à Québec, a inauguré officiellement, le 17 avril dernier, son nouveau magasin doublement agrandi et entièrement rénové, pour un investissement de plus d’un million de dollars. En plus de présenter les nouveautés de l’industrie , Concept Piscine Design a lancé sa nouvelle boutique en ligne qui permet de prendre connaissance de tous les produits offerts en magasin dans le confort de votre salon. Concept Piscine Design est une entreprise familiale reconnue depuis plus de 27 ans pour son expertise et son savoir-faire unique dans la vente, l’installation et la réparation de piscines creusées, de piscines hors terre, de spas, de meubles de jardins et de gazebo. Sur la photo, de gauche à droite, à l’avant : Louise Pouliot-Lepage, présidente et directrice des comptes, et Vicky Lepage, directeur des ventes et du marketing. À l’arrière : Nicolas Lepage, directeur technique ; Tony Lepage, vice-président ; David Lepage, directeur des opérations et Toby Lepage, directeur de service.

L’Harmonie des Chutes a 25 ans

Marc Picard, député des Chutes-de-la-Chaudière et vice-président de l’Assemblée nationale, s’est adressé récemment aux membres de l’Assemblée nationale du Québec afin de souligner le 25e anniversaire de l’Orchestre d’harmonie des Chutes. L’orchestre fut formé en 1993 par André Lévesque en recrutant d’anciens étudiants « orphelins musicaux » de l’école secondaire du quartier Charny à Lévis, afin qu’ils puissent continuer à pratiquer leur art et à partager leur passion commune pour la musique d’harmonie. Au fil des ans, le talent, la motivation et le goût du dépassement ont permis au groupe musical de se perfectionner et d’offrir des prestations de grande qualité, dans un répertoire des plus variés. Sur la photo, Marc Picard est en compagnie de Rita Desrosiers-Lévesque, conjointe d’André Lévesque, chef d’orchestre de l’Orchestre d’harmonie des Chutes et André Lévesque.

90 ans

Madeleine Fortin-Laflamme (photo prise lors de la fête de l’Halloween en 2018), qui habite la résidence Château Bellevue de Donnacona depuis bientôt quatre ans, a célébré le 24 avril dernier ses 90 ans. Encore espiègle, Madeleine est aussi très active en pratiquant des activités (quilles, pétanque et baseball-poche, son jeu préféré) avec ses amis (e)s du Château. Bonne fête en retard Madeleine.

Anniversaires

Alain Côté (photo), joueur de hockey avec les Nordiques de 1977-89, 62 ans... Pierre Jobin (photo), journaliste et chef d’antenne des bulletins de midi et de 18 heures à TVA Québec, 57 ans... Patrice Bélanger, comédien et animateur québécois (Sucré Salé), 40 ans... Marc Bellemare, avocat en droit social de Québec, 63 ans... Rémi-Pierre Paquin, comédien québécois, 46 ans... Michel Lacroix, journaliste sportif (RDS/golf) et annonceur maison du Canadien au Centre Bell, 66 ans

Disparus

Le 3 mai 2018. France Ruest (photo), 54 ans, copropriétaire et cofondatrice du Bistro La Cohue de Sainte-Foy... 2014. Liliane M. Stewart, 85 ans, une importante mécène montréalaise et philanthrope... 2013. Marc Simoneau, 72 ans, commentateur sportif et conseiller municipal Ville de Québec (Arrondissement Beauport)... 2011. Jackie Cooper, 88 ans, acteur américain... 2009. Renée Morisset, 80 ans, pianiste québécoise de renommée internationale.