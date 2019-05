Pour une ligue «durable et viable» pour le hockey féminin

Les 200 (et plus) hockeyeuses professionnelles qui ont décidé, jeudi, de boycotter la prochaine saison le font avec un objectif précis en tête : créer une nouvelle ligue professionnelle durable, viable, pour le bien du sport féminin en général.

C’est du moins ce qu’ont évoqué Marie-Philip Poulin et Karell Émard, deux porte-couleurs des Canadiennes de Montréal, vendredi soir, en entrevue à l’émission «JiC», sur les ondes de TVA Sports.

«C'est d'affirmer ce dont on a besoin: une ligue qui est viable et rentable à long terme, a indiqué Poulin. Pour nous, la NWHL n'en était pas une. On a eu beaucoup d'appels avec eux [...] il y a eu beaucoup de questionnements. Pour nous, c’est de prendre cette année-là pour créer quelque chose d'encore plus gros, non seulement pour nous, mais pour les futures générations, c'est quelque chose qu'on avait à cœur.»

«On est un groupe qui va se soutenir pour faire un grand changement», a également mentionné la double médaillée d’or aux Olympiques.

L’une des ligues de sport féminin ayant le plus de succès, en Amérique de Nord, est la WNBA, au basketball, qui est affiliée au circuit professionnel masculin.

«Pour nous, une ligue de rêve serait de reproduire un peu le modèle de la WNBA, c'est quelque chose qui a été durable et rentable pendant plusieurs années et encore aujourd'hui», a indiqué Poulin.

Dans les circonstances, il est clair qu’une nouvelle ligue chapeautée par la LNH serait une possibilité très intéressante.

«On n'a pas un plan défini encore, a d’abord indiqué Émard. C'est sûr que ce serait incroyable de jouer sous une infrastructure aussi bien positionnée que la Ligue nationale, on parle d'une "business" qui a des ressources incroyables.»

«On serait en dessous du parapluie de la Ligue nationale, ce serait génial, a-t-elle également souligné. De là à dire que c'est le plan final, on n'est pas là. On ne sait pas à quoi ça va ressembler non plus. On ne veut pas un "quick fix" de quatre mois pour créer une ligue qui ne durera pas plus de deux ans, on veut créer quelque chose de viable pour les générations à venir.»

«On le fait pour les petites filles qui peuvent un jour rêver de devenir nous, de jouer dans la ligue professionnelle qu'on va créer.»