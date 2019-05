Solaris, les experts en portes et fenêtres au Québec

Depuis plus de 45 ans, l’entreprise Solaris Québec Portes et Fenêtres inc est un chef de file dans son industrie, dont elle est une manufacturière majeure, œuvrant tout près de Québec. Découvrez l’histoire de ses prouesses en matière d’innovation, ainsi que l’expérience d’achat unique qu’elle vous propose dans ses différentes succursales.

Pionniers en technologie de pointe

Solaris Québec Portes et Fenêtres fabrique et assemble elle-même ses produits à son siège social, situé en bordure du Boulevard Ste-Anne à l’Ange-Gardien, dans la grande région de Québec. Depuis presque 5 décennies, son équipe composée de plus de 250 employés travaille à la conception d’un éventail de produits de fenestration. Leur savoir-faire collectif en fabrication et en service à la clientèle leur a permis d’instaurer une culture d’amélioration continue, mais surtout, de se positionner comme les pionniers dans la fabrication de fenêtres de PVC et hybrides.

Grâce à la riche expertise de son personnel, Solaris Québec Portes et Fenêtres a développé une étude critique en rendement énergétique. En effet, les matières premières utilisées dans la conception de ses portes et fenêtres sont testées, puis assemblées dans le but d’offrir un rendement d’isolation de qualité supérieur répondant aux normes de l’industrie. Toutefois, cette expertise ne se limite pas à un objectif d’affaires, car la direction a comme valeur l’écoresponsabilité, et manifeste cette volonté par des symboles forts, tel que son mur solaire à la maison mère.

Créatrice d’emploi à haute valeur ajoutée, l’entreprise Solaris Québec Portes et Fenêtres est un acteur économique d’envergure, identifiée par le magazine Les Affaires, comme la 37e des 300 entreprises les plus importantes de la province du Québec. Cette reconnaissance démontre l’impact positif de l’entreprise sur ses clients, l’ensemble de son personnel, et souligne sa contribution continue en faveur de la cause environnementale.

Une expérience de magasinage unique de portes et fenêtres

Solaris possède 3 salles de montre, à Québec, à Brossard et à Boisbriand. Chacune de ses succursales propose une expérience unique et exceptionnelle, où vous déambulerez dans un complexe urbain novateur. Vous pourrez y observer des façades de maisons, où les portes et fenêtres disponibles sont en exposition, afin de vous donner un aperçu réaliste des produits qui vous sont proposés.

Sur place, des conseillers vous guideront au travers des choix possibles, discuteront avec vous pour comprendre vos besoins, et faciliteront votre projet en vous prodiguant des conseils judicieux. En effet, vous pourriez avoir des questions liées à la complexité d’entreprendre des travaux en rénovation de portes et fenêtres. Or, les experts de Solaris Québec Portes et Fenêtres ont accompagné de nombreux clients au fil des années, ce qui leur a permis de comprendre les défis, ainsi que les solutions optimales pour les surmonter.

En ce sens, l’entreprise a développé une méthode de projet clé en main qui vous libère des lourdeurs logistiques, au moyen d’un service de planification financière, et des installeurs certifiés, dont les travaux sont garantis. Ainsi, Solaris Québec Portes et Fenêtres vous assure une expérience de magasinage agréable, une installation rapide et professionnelle, en plus des prix compétitifs, grâce à son offre sans intermédiaire. Cliquez sur ce lien pour découvrir leurs portes et fenêtres, et discuter au besoin avec un conseiller.