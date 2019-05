[TÉMOIGNAGE] Johanne Bérubé: vivre en craignant d'être assassinée à tout moment

Pendant des années, Jimmy Bouchard a multiplié les manigances pour tenter d’éliminer son ex-conjointe, espérant obtenir la garde exclusive de leur enfant. Sa sentence est tombée jeudi: sept ans de prison.

«Il a essayé de m'empoisonner avec du potassium, de faire exploser ma voiture, de trouver un angle de tir pour me tuer. Il a déjà voulu mettre une bombe dans mes fleurs», a énuméré Johanne Bérubé, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Jimmy Bouchard l'a admis: il était prêt à payer 20 000 $ pour qu'un tueur à gages se charge d'elle. Celui à qui il s'est adressé en décembre 2016 était finalement un agent d'infiltration de la police.

Il a écopé de sept ans de pénitencier: six ans pour avoir conseillé à quelqu’un de commettre un meurtre et un an pour avoir eu en sa possession des matières explosives dans le but de mettre la vie d’une personne en danger.

Le juge Jean Hudon a souligné la préparation de l’accusé en délivrant sa sentence.

«Il ne s’agit pas d’une idée passagère, au contraire. Pendant trois ans, il y a eu des paroles et des gestes concrets pour réaliser son plan», a dit le magistrat.

Le verdict a aussi pris en compte le peu de repentir de l’accusé. «De croire qu’on n’a pas causé de tort parce qu’on n’a pas touché à la victime, ça démontre la personnalité de Jimmy Bouchard», a-t-il ajouté.

Même si son ex-conjoint est aujourd’hui en prison, Johanne Bérubé vit avec les séquelles de cette peur constante. «J'ai dû apprendre à vivre avec la peur d'être assassinée. Jusqu'à ce qu’en 2016, il soit arrêté. Les gens étaient surpris, moi je disais: "enfin!"»

Mme Bérubé vit encore dans la crainte. «Avoir peur, c'est ma réalité. J'ai ce type-là à mes trousses. Je suis ciblée. Ce n'est pas la prison qui va changer quoi que ce soit. Ça va amplifier sa colère.»

Elle est convaincue qu'il voudra se venger. Le juge croit aussi qu'il présente un risque de récidive.

Jimmy Bouchard purge une peine de sept ans, à laquelle il reste encore trois ans et demi.