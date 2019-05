Travail d’équipe

« Hélène, c’est une tripeuse dans la vie. Et sur un plateau de tournage, c’est de la bonne humeur. On a besoin de légèreté quand on fait une job aussi intense et condensée, et ça faisait du bien d’avoir ce genre de moments avec elle. C’était une bonne partenaire d’équipe ou un bon ailier droit, comme on dit au hockey », confie-t-il, lors de la convocation de presse pour le combat caritatif 12 Rounds d’espoir pour les prince.sse.s.