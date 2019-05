Un jeune magicien de 14 ans couronné

Ils ont travaillé durant des semaines, des mois et même plus que ça pour épater les juges. Onze magiciens ont défilé sur les planches du Capitole de Québec, vendredi, lors du Concours international de magie Michel Caillou.

Les magiciens enfants, adolescents et adultes avaient pour mission d’impressionner six juges internationaux provenant d’Allemagne, d’Espagne, de l’Ontario, des Pays-Bas et du Québec.