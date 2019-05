Un vent de folie pour Betts

Après la réunion d’unité alors qu’il retournait à l’hôtel en autocar, son téléphone explosait et il apprenait que les Eskimos d’Edmonton l’avaient sélectionné au troisième rang du repêchage de la LCF 30 minutes plus tôt. Il a discuté avec l’entraîneur-chef Jason Maas et le directeur général Brock Sunderland avant de participer à une conférence téléphonique avec les médias de Québec. « Ça fait beaucoup de choses en même temps, a reconnu Betts, mais j’y suis allé une chose à la fois. »

Betts aurait aimé vivre la soirée du repêchage avec ses coéquipiers du Rouge et Or, mais il comprenait bien la situation et n’aurait pas changé de place. « C’est un sentiment bizarre de ne pas pouvoir apprécier un tel moment parce que tu as travaillé tellement fort pour être repêché, mais mon objectif pour le moment est d’être le meilleur joueur des Bears possible, a raconté Betts entouré d’un groupe de cinq ou six journalistes. Mon plan est d’être un joueur des Bears le plus longtemps possible. Il y a une grande tradition ici et l’organisation est incomparable. Mon objectif principal est de contribuer à ramener un championnat à Chicago.