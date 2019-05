Une 2e ronde serrée au possible

Après une première ronde bourrée de surprises, tout semble maintenant possible pour l’ensemble des clubs toujours en lice dans les séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Et la deuxième ronde est un vibrant exemple de la similarité qui existe entre les équipes, tant dans l’Est que dans l’Ouest.

« Je suis un peu déçu, oui, surtout qu’il a fait parler de lui davantage pour ses coups salauds que pour ses prouesses offensives, estime le journaliste sportif du Journal de Québec, Kevin Dubé, qui mène le classement des experts du PNH. Mais ça va se replacer. Son trio a été excellent lors du match no 4 et je pense que l’expérience des Bruins jouera en leur faveur d’ici la fin de la série. »

Colorado à cause de MacKinnon

Si notre spécialiste ne peut plus empocher de points avec une victoire en cinq de Boston sur Columbus, il pourrait voir l’Avalanche exaucer ses désirs puisqu’il voyait le Colorado s’imposer en six sorties contre les Sharks de San Jose. Son choix, Tyson Barrie, a été le plus populaire parmi les patineurs disponibles chez la formation de Denver.