Une digue reconstruite pour Sainte-Marthe-sur-le-Lac?

SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC – La mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Sonia Paulus, veut que la digue protégeant sa municipalité du lac des Deux Montagnes soit reconstruite.

Elle souhaite non seulement colmater la brèche, mais également reconstruire la digue qui a cédé, samedi soir dernier, inondant des centaines de demeures et provoquant l’évacuation de quelque 6000 résidents de cette municipalité des Laurentides.

De son côté, le premier ministre du Québec, François Legault, est resté plus vague lors de sa visite de jeudi dernier. Il a dit vouloir répondre aux besoins immédiats de la communauté – hébergement, alimentation, médicaments, etc. – avant de se projeter plus loin dans l’avenir.

Ce vendredi, entre 500 et 700 maisons étaient toujours inondées à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, dont plus de 250 maisons dans la zone rouge, entre les deux digues parallèles de la 23e et la 29e avenue.

Soulignons que le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides a acquis une unité mobile afin de faciliter l’accès aux services dont les sinistrés pourraient avoir besoin.