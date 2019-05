Une loi qui a été resserrée en 2006

Il réagissait à de nombreuses critiques qui avaient entre autres été diffusées dans Les voleurs d’enfance, documentaire-choc de Paul Arcand sur les dysfonctionnements de la DPJ. Il y dressait un portrait sombre : enfants malmenés, agressés et surtout « ballottés » d’un foyer d’accueil à l’autre.

Après des semaines de consultation, la loi 125 avait été adoptée et mettait l’accent sur l’importance de conserver les liens familiaux entre les enfants et les parents ayant des difficultés.

Conciliation et intervention

La conciliation et l’intervention de spécialistes au sein du milieu familial étaient alors préconisées.

« En gardant l’enfant dans le milieu familial, on veut voir l’implication des parents. Comme ça, le Directeur [de la protection de la jeunesse] a plus de facilité à aider, assister et conseiller les parents », a-t-il expliqué.