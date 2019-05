Vous ne devinerez JAMAIS quel personnage est de retour dans «Riverdale»

L’épisode de Riverdale de cette semaine ramène un personnage qu’on croyait disparu... et cela ne fait pas le bonheur de tous!

*Attention, cet article comprend des divulgâcheurs de l’épisode 20 de la saison 3 de Riverdale, Prom Night.

Les deux derniers épisodes de notre série «plaisir coupable» favorite ont été mouvementés.

Archie continue de faire de la boxe (POURQUOI!?), Jughead a renvoyé sa mère de Riverdale puisqu’elle vend de la drogue et a failli faire tuer sa petite sœur, Veronica continue de... gérer ses multiples entreprises et Betty doit composer avec le fait que sa mère est devenue folle, entourloupée par «The Farm» qui lui fait croire qu’elle peut parler à son fils mort, Charles.

Quiz Pouvez-vous croire que c'est réellement ce qui se passe dans Riverdale? Malheureusement, oui Non, c'est assurément une blague Partagez votre résultat sur Facebook

Et comme si Betty n’en avait pas assez sur les épaules, son père, le tueur en série «Black Hood», est mort dans un accident de bus alors qu’il était transféré de prison... Du moins, c’est ce que nous croyons!

Les amis, tenez-vous bien. Après une saison 2 complète à chercher celui qui terrorisait Riverdale, on croyait que c’était terminé, mais non... le «Black Hood» est de retour.

Hal semble avoir tout planifié. Il s’est même coupé une main pour que le coroner pense qu’il est mort. Parce que, selon les scénaristes de Riverdale, dans un accident de bus, les gens sont découpés en petits morceaux.

Maintenant, il faut donc attraper le «Black Hood» ET le «Gargoyle King», qui semblent d’ailleurs travailler ensemble.

Cela ne faisait pas assez de méchants pour une seule émission?

Bref, bien que le retour du «Black Hood» nous agace un peu, on a quand même envie de voir où tout cela s'en va.

En attendant, voici nos 4 théories sur la véritable identité du «Gargoyle King»:

1. Edgar Evernever

Cela aurait le plus de sens: c’est un nouveau personnage, il est mystérieux et il est arrivé à Riverdale en même temps que toute cette histoire de «Gryphons & Gargoyles».

2. Le frère jumeau de Hal Cooper

On sait que Hal est en fait un Blossom, et que cette famille comporte beaucoup de jumeaux.

Il y a Cheryl et Jason, leurs père et oncle Clifford et Claudius, et les bébés de Polly, Juniper et Dagwood.

Hal et son jumeau pourraient donc travailler en tandem pour terrifier Riverdale.

3. Betty imagine tout

Au point où on en est, il ne serait pas très étonnant que Betty soit en fait internée chez les «Sisters of Quiet Mercy» et que tout se soit passé dans sa tête.

4. Sabrina l’apprentie sorcière

Ça, c’est juste une théorie pour le plaisir, mais s’il vous plaît, Netflix, faites un crossover entre Sabrina et Riverdale! Merci.

Sondage Qui est le Gargoyle King? Edgar Evernever Le jumeau de Hal Betty est folle Sabrina, ou autre, je m'en fou Partagez votre résultat sur Facebook

