METHOT, Jean-Yves



À l'Hôpital St-Sacrement, le 29 avril 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Jean-Yves Methot, époux de feu dame Paulette Parent. Il demeurait à Québec, autrefois de St-Pierre-Île-d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h30 à 13h50.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière St-Michel à Yamaska. Il laisse dans le deuil ses sœurs: Pierrette et Nicole (Antoni Girard); son frère Rosaire (Denise Gariépy), sa belle-sœur Normande Parent, sa filleule Kathleen Laraby (Fred Carleton), ses neveux et nièces: Eric Laraby (Karine Roberts), Anne Methot (Pierre Boutin), Pierre Methot (Marie-Andrée St-Pierre) et Isabelle Methot (Hugo Roy); ses arrière-petits-neveux, arrière-petites-nièces, cousins, cousines, sa grande amie à la résidence dame Rolande Boulanger ainsi que plusieurs ami(e)s. La famille désire remercier la Dre Julie Lemay de l'Hôpital St-Sacrement et tout le personnel soignant de la résidence St-Patrick pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700 ch. des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1V 0B8. Par téléphone au 418 656-4999 / site internet : www.fondation-iucpq.org