LÉVESQUE, Raymond



Au Centre D'Anjou de Saint-Pacôme, le 29 avril 2019, est décédé à l'âge de 93 ans et 7 mois M. Raymond Lévesque, époux de Mme Lucille Lévesque, fils de feu Mme Clémence Jean et de feu M. Jean-Baptiste Lévesque. Il demeurait à Saint-Pascal, autrefois à Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à la Résidence funérairele vendredi 10 mai de 19 h à 22 h et le samedi 11 mai de 12 h à 13 h 40.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse, Lucille Lévesque. Il était le père de: Raymonde (Michel Langlois), Réal (Louise Morneau), feu Pierre, Lise (Serge Rousseau). Il laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Luc (Annie Desjardins), Philippe (Christine Ouellet), Marie-Andrée (Scott Farant), Guillaume (Valérie Jubainville), Gabriel (Lorie Hamel-Mainguy); ses arrière-petits-enfants: Clémence, Paul-Albert, Raphaëlle, Edward, Baptiste, Charlotte, Juliette. Il était le frère de: feu Jean-Léon (feu Marguerite Dumais), feu Alexandre, feu Anne-Marie (feu Lionel Bérubé et de Roger Richard), feu Jean-Baptiste (feu Régine Michaud), feu Geneviève (feu Léo Lévesque), feu Théodora, feu Alexandrine, feu Théodore (Thérèse Chenard). Il était le beau-frère de: feu Maurice (Ida Morin), feu Marcel (Madeleine Lévesque), feu Laurette (Rémi Landry), feu Marthe (feu André Caron), feu Carmelle (Yves Rouleau), feu Monique (Guy Renaud), feu Claude, Cécile (feu Réginald Grandmaison), Conrad (Pierrette Corriveau), Rémi (Solange Béliveau), feu Marie-Paule (Jean-Marie Landry), Wilfrid (Diane Cloutier). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés à l'équipe de soutien à domicile du CLSC Les Aboiteaux, pour la qualité des soins infirmiers déployés. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8. La direction des funérailles a été confiée à la