MARTEL, Denise



À l'Hôpital Laval, le 16 avril 2019, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Denise Martel, épouse de monsieur Fred-Gilles Berrouard, fille de feu Lauréat Martel et feu Léonide Alain. Elle demeurait à Québec, native de Saint-Raymond de Portneuf. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Wilson et Lori-Ann, ses petits- enfants: Joey, James, Alison, Kim, Jérémy; ses sœurs et frères: feu Jean-Guy, André (Nicole Cantin), Paulin (Carmen Lefèvre), feu Denis (Jocelyne Lirette), Colette (feu Pierre Smith), Lise (Normand Paquet) ainsi que de nombreux neveux, nièces et amies. Nous tenons à remercier tous les employés et propriétaires de la résidence où elle résidait, pour les bons soins ainsi que ses amies et voisins de chambre. Telles ses volontés, il n'y aura pas de service funéraire, ses cendres seront libérées dans un endroit calme et paisible dans l'intimité.